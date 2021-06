BAIANESE. Comunicato stampa del responsabile per il baianese di Fratelli d’Italia. “Vaccinazioni: chi salta paga? “

In merito alle ultime comunicazioni, fatte dal presidente della regione Campania, riguardante i vaccini Astrazeneca e Johnson&Johonson vietandone la somministrazione agli under 60. A riguardo di tutto ciò corre l’obbligo di un quesito: ma a chi ha fatto la prima dose con Astrazeneca dichiarandosi over 60 ma over 60 non era, adesso che De Luca ha vietato Astrazeneca agli under 60 cosa deve fare adesso? Chiedere aiuto alla piattaforma? Visto che ad aprile qualcuno grazie ad essa era riuscito a saltare la fila, ricevendo la prima dose di vaccino Astrazeneca. Tutto ciò anche a discapito dei tanti fragili e veri Over 60/70/80, ancora non vaccinati.

Comunque, in tutta questa poco edificante vicenda dei vaccini specie nel baianese e a chi salta la fila non va dimenticato il gesto nobile della signora Filomena, di Baiano, che con i suoi “soli” 100 anni, sempre ad Aprile, ha rinunciato a vaccinarsi in favore di chi, secondo lei, in quel momento ne aveva più bisogno. Complimenti. La centenaria signora Filomena non solo ha dato un esempio di magnanimità ma soprattutto una grande lezione di vita a chi dal popolo é stato deputato a rappresentare le istituzioni, e nel caso specifico, visto il ruolo che attualmente riveste nell’ambito della sanità regionale, il dovere di assicurarsi, che non vi siano disparità tra i cittadini, preoccupandosi soprattutto di tutelare le fasce più deboli e gli ultimi e di verificare che non vi siano accomodamenti di alcun genere in favore di parenti, amici ed amici degli amici. Insomma é ora di mettere da parte questa politica clientelare, specie nel campo sanitario dove c’è in gioco la salute e quindi la tutela della vita delle persone a prescindere dalle appartenenze familiare, amicali o politiche. Concludendo una domanda all’on. Enzo Alaia presidente della commissione sanità della regione Campania, sorge spontanea: cosa deve fare quel cittadino che ad Aprile, ha ricevuto la prima dose di Astrazeneca, dichiarandosi over 60 ma che over 60 non era? Alla “piatta-forma” l’ardua risposta.

Stefano De Laurentiis

Fratelli d’Italia

responsabile per il baianese

