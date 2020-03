BAIANESE. Così il mandamento si adegua alle disposizioni contro l’emergenza. Foto

Il primo giorno dopo le nuove disposizioni per limitare la diffusione del coronavirus il Baianese si è svegliato cambiato. Molti segnali positivi: persone in coda fuori dalle farmacie che rispettano la distanza di sicurezza; un fornaio che ha messo l’elimina code all’ingresso esterno e chiama i clienti ad uno ad uno; i bar che hanno distanziato i tavoli sia all’interno sia all’esterno per permettere comunque alle persone di poter fare colazione in sicurezza. Folla ai supermercati le cui code arrivano all’esterno in quanto si permette di entrare nei locali a gruppo dipersone rispettando le dovute distanze. Una novità, fino ad ieri quasi nessuno indossava la mascherina, da oggi sono pochi quelli che non la hanno. Piccoli segnali che indicano però il senso civico di tanti baianesi, solo così possiamo vincere questa battaglia.

