BAIANESE. Emergenza Covid 19.- Centro vaccinale territoriale. Il sindaco di Sperone Alaia chiede delucidazioni alla Morgante

Con una missiva indirizzata alla dirigente dell’Asl di Avellino, dott.ssa Morgante, il primo cittadino di Sperone chiede alla responsabile una immediata calendarizzazione dei vaccini anche nell’area baianese, visto che in provincia la somministrazione è già iniziata da tempo. Ecco la missiva.

In relazione alla comunicazione prot. n. 1825 del 25.02.2021 a firma del Sindaco del Comune di Mugnano del Cardinale (AV) acquisita agli atti in data 26.02.2021 prot. n. 1300, con la quale si fa presente che: “la Direzione generale dell’ASL Avellino d’intesa con il Comune di Mugnano del Cardinale ha determinato che nelle prossime settimane alcuni locali della sede dell’Ambito A6, sita in Via Campo saranno allestiti momentaneamente per l’avvio della campagna di vaccinazione”…. si richiede a codesta spett.le Direzione Generale di voler comunicare la data di inizio e le modalità delle operazioni di vaccinazione.

Appare doveroso sottolineare come il termine “nelle prossime settimane” appaia alquanto aleatorio e sicuramente non congeniale all’attività di vaccinazione COVID_19 sul territorio del mandamento di Baiano che richiede, al contrario, tempi strettissimi in considerazione che in altre realtà della provincia di Avellino e della Campania detto vaccino risulta già in via di somministrazione.

Nel richiamare l’attenzione di codesta Direzione Generale sulla necessità di attivarsi in tempi rapidissimi per iniziare la vaccinazione nel centro individuato nel Comune di Mugnano del Cardinale, si evidenzia che il diritto alla salute è un diritto primario del cittadino ma soprattutto un diritto uguale per tutti, indistintamente.-

Per quanto sopra si rimette la presente rimanendo in attesa di conoscere, come innanzi evidenziato, la data di inizio e le modalità di espletamento della campagna di vaccinazione anti COVID_19 al fine di darne, soprattutto, conoscenza alla popolazione mediante adeguata informazione che costituisce un altro importante diritto alla base del rapporto tra cittadini ed istituzioni.

Il Sindaco, Avv. Marco Santo ALAIA

