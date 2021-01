BAIANESE. Festini, brindisi, aperitivi e abbuffate di Natale, il Covid presenta il conto

I contagi nel Baianese stanno aumentando. Numeri che non si vedevano da settimane e che potrebbero crescere ancora. Questi sono gli effetti devastanti delle feste di Natale che tanto erano temuti nelle settimane passate, stanno cominciando a mostrarsi. Gli assembramenti davanti a bar, cenoni di Natale e di Capodanno, rientri di residenti fuori regione, ma soprattutto il non rispetto delle regole basilari: mascherina e distanziamento. I casi positivi sono destinati ad aumentare nei prossimi giorni, gli effetti devastanti e tanto temuti delle vacanze di Natale già si vedono con i nuovi 17 positivi di oggi comunicati dall’Asl. Adesso andranno sottoposti a tamponi i contatti con i positivi e purtroppo non si spera in nulla di buono.

