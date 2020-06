BAIANESE. Fratelli d’Italia del Baianese e del Vallo ha partecipato al flash mob irpino

Stamani ad Avellino in Corso Vittorio Emanuele, si è svolto, così come in tutte le altre città d’Italia, il flash mob indetto dal centrodestra tutto, per festeggiare la ricorrenza della Repubblica Italiana e per una testimonianza fisica e pacifica contro le attuali ed inefficaci politiche messe in campo dal governo per fronteggiare la grave crisi economica e sanitaria che ha colpito la nostra amata Italia. Il tutto si è svolto nel naturale e pieno rispetto delle norme sanitarie e con il distanziamento sociale. A numero chiuso, senza comizi e solo con bandiere tricolori. Ottimo successo di presenza, partecipazione ed entusiasmo. Alla manifestazione, ha partecipato, schierandosi, con grande ed immancabile senso di patriottismo, il gruppo Fratelli d’Italia del Baianese e quello del Vallo di Lauro.

adsense – Responsive – Post Articolo