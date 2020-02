BAIANESE. Fratelli d’Italia, incontro sulle foibe a Sirignano.

Domenica nella sala consiliare del comune di Sirignano si è tenuta una manifestazione sulle Foibe, indetta dal circolo Fratelli d’Italia Baianese. Il convegno è stato organizzato dal presidente Stefano De Laurentiis e dal portavoce provinciale di Gioventù Nazionale Pellegrino Peluso. I quali hanno introdotto i lavori con un saluto ed un ricordo dell’immane tragedia che colpì la popolazione italiana dell’Istria e Dalmazia. Ponendo l’accento sulle violenze subite e l’eccidio, poi, di decine e decine di migliaia di persone. Trucidate dai partigiani jugoslavi di Tito nella maniera più violenta. Sparati e catapultati nelle feritoie profondissime delle cavità carsiche: le foibe. Particolarmente De Laurentiis ha, in modo accorato, tratteggiato il valore dell’incontro e della memoria delle vittime. Da tenere sempre viva. Garantendo sulla fattibilità del circolo Baianese, per queste ed altre manifestazioni. Nel presente e nel futuro. Optando per il fare, piuttosto che intrattenersi in sterili diatribe Ponendo gli iscritti tutti del circolo a sentinelle del territorio. Una platea folta e sostanziosa ha apprezzato molto la pertinenza degli interventi che ha raggiunto l’apice con l’intervento finale del Prof. Gherarado Marenghi, docente di diritto amministrativo presso l’UNISA. Trascinatore nell’eloquio, ha rivendicato l’ingiusto oblio cui era ammantata questa triste pagina della storia italiana. E proprio da qualche anno, ha aggiunto, grazie a questi incontri di ripristino di verità storica, che si può tranquillamente e finalmente dare e fare luce su una gravissima vicenda. A margine dei lavori particolarmente apprezzato anche l’intervento del dott. Carlo Mascheri. Ha trasmesso agli astanti, con passione, i ricordi e le esperienze di passati incontri che avevano già trattato il triste argomento. Il dibattito è stato, infine, moderato dal giornalista Enzo Pecorelli tra gli applausi finali degli astanti ai lavori.

