BAIANESE. Fratelli d’Italia risponde al consigliere regionale Alaia

(Comunicato Stamnpa). A seguito delle recenti dichiarazioni dell’onorevole Enzo Alaia riguardante la penosa questione dei medici di base, non resta a noi, scriventi, che continuare a meravigliarci. Arrivando persino allo sgomento. Il rappresentante di Italia Viva ha trionfalmente assicurato che la questione assistito medici è stata finalmente risolta. E, chiaramente, non è affatto così. Peraltro smentito su tutti i social anche da operatori del settore. Ma dove si è raggiunta l’apoteosi è stato quando, il nostro,ha tranquillamente asserito che è stato sempre pronto, e lo è tutt’ora, a qualsiasi confronto. Pubblico e politico. Ma se al nostro invito d’incontro pubblico, di appena un mese fa’ e stato completamente disatteso e lasciato cadere tra sorpresa ed offese. Di demagogia e provocazione. Comunque a questo punto, si raccoglie l’invito e si promuove, quindi, al più presto l’incontro tra le parti. Certi di un presto e positivo riscontro in merito, si provvederà dunque, a breve, all’organizzazione dell’evento. Fratelli d’Italia del Baianese

