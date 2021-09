BAIANESE. Funghi porcini da record sulle montagne del mandamento

Annata ricca di funghi porcini quella di quest’anno, che grazie alle piogge e al sole, binomio fondamentale per la loro crescita, hanno permesso la loro diffusione sui monti del Partenio. In questi giorni ritrovamenti record non solo per la quantità ma anche per il peso, alcuni porcini raggiungono anche i tre chili. Colpo di fortuna per il sig. Antonio Picciocchi chi oggi nella sua uscita giornaliera ha ritrovato un porcino da 2 chilogrammi e 300. In questi giorni le montagne della verde Irpinia e del mandamento sono prese d’assalto dai ricercatori provenienti un po’ da tutta l’area circostante e non sono mancati i casi in cui alcuni di essi si sono smarriti ed è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per recuperarli.

