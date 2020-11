BAIANESE. Gli MPG presentano il brano Hula Hoop. Ecco il video

Spacca il video degli MPG, gruppo rap di origine mandamentale, di cui non sono note le identità. Il video trasmesso in streaming, in anteprima, su YouTube ha totalizzato più di 2mila visualizzazioni in 6 ore. Il brano circolava tra i giovani mandamentali già da alcuni giorni è stato di recente pubblicato su YouTube. La pubblicazione è stata di pochi giorni anticipata dall’attivazione del profilo Instagram. Il gruppo al primo lavoro pubblico, non svela la propria identità. Notizie scarne, circa l’identità dei componenti, arrivano dagli ambienti musicali del mandamento baianese. Si sa solo che si tratta di 3 ragazzi del mandamento alla loro prima edizione musicale pubblica. Una ricercata base musicale ed un ritmo incalzante fanno di questo brano una hit nel panorama musicale mandamentale soprattutto nel mondo giovanile.

