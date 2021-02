BAIANESE. Gradita sorpresa per il dottor Filomeno Caruso, in occasione della giornata mondiale del Malato e della Madonna di Lourdes, dall’Asl di Calitri.

In occasione della XXIX giornata mondiale del Malato e della Madonna di Lourdes, che si festeggia ogni 11 febbraio, ecco una gradita sorpresa per il dottor Filomeno Caruso, da anni a fianco dei malati del Baianese e dell’Irpinia intera, una poesia dedicatagli per il suo impegno quotidiano nel curare i pazienti ma chiunque gli chieda consiglio:

Al dottor Filomeno Caruso

Sei apparso come il buon samaritano

in una casa dove non regnava più la pace.

Hai dato il tuo aiuto a chi soffre in silenzio

che è stato fondamentale

in un momento assai delicato.

Grazie alla bravura del prof. Benassai

“ca’ vol ben a tutt quant”

il male è stato estirpato.

La gioia si è ripresentata sulle labbra

di chi aveva perso ormai ogni speranza.

La vita è bella perchè ci sono persone

che studiano anche di notte

per risolvere i problemi di salute

che assillano oggi i poveri sfortunati

che fanno fatica ad andare avanti.

A qualsiasi ora della giornata

sei disponibile ed è bello ascoltarti

perchè non ti arrabbi mai.

Sempre attento a dare suggerimenti

anche a chi ti disturba a casa

mentre mangi un salume genuino

o sei attento a guardare Medina 33.

In momenti difficili e pericolosi

per il terribile Covid-19

è una fortuna avere un’amico di sani principi,

autentico, umile ma soprattutto leale e combattivo.

Sei un esempio da imitare

nel Mandamento Baianese

per il modo di affrontare con coraggio

i problemi della vita.

Con grande affetto Dino Zinnai (Asl Calitri)

