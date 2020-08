BAIANESE. “I Lupi Grigi”, ecco la squadra di caccia del baianese pronta alla battuta al cinghiale

La caccia al cinghiale è consentita nel periodo indicato dal calendario venatorio, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 322 del 30.06.2020: La “Specie cinghiale (Sus scrofa) è cacciabile dal 1 ottobre al 31 dicembre, esclusivamente in battute autorizzate, secondo le indicazioni stabilite dal calendario venatorio. Nelle aree di caccia assegnate alle squadre di caccia in braccata, assoggettati alla gestione faunistico – venatoria del cinghiale, è vietato esercitare la caccia a tale specie in forma diversa da quella in forma collettiva. Durante la caccia al cinghiale in battuta è vietato abbattere qualunque altra specie, fatta eccezione per la volpe (Vulpes vulpes). E’ sempre vietato l’uso di munizioni a piombo spezzato e per i fucili a canna liscia l’uso di calibri superiori al 12 e inferiori a 5,6 millimetri. Mentre per i fucili a canna rigata è vietato l’uso di un calibro di bossolo a vuoto di altezza inferiore ai 40 millimetri.

Anche nel Baianese è nata una squadra che prenderà parte, nella nuova stagione venatoria, alla battuta al cinghiale. Grande soddisfazione è stata espressa dal promotore di questa squadra, Michele Salapete, che si chiama: “I Lupi grigi”. Michele Salapete e il suo vice Mercolino Salvatore insieme ai suoi collaboratori hanno dato vita ad un vasto gruppo, composto da 40 componenti, orientati a svolgere una stagione venatoria all’insegna dell’amicizia e del puro divertimento. Il capo caccia, il suo vice e i suoi collaboratori hanno voluto esprimere un ringraziamento speciale al sig. Fioravante D’Anna e Ciro Gemelli per la valida collaborazione data per la nascita della squadra e un ringraziamento speciale al sig. Tommaso Lippiello per aver messo a disposizione la sua casa di montagna, come “casa di caccia” e sopratutto come punto di ritrovo. Non resta quindi che attendere l’apertura della caccia, che per la battuta al cinghiale è prevista per il 1 ottobre 2020, per conoscere poi quelli che saranno i risultati di questa passione.

(Nella foto alcuni dei componenti della squadra di caccia)

