BAIANESE. I sindaci del mandamento comunicano alla popolazione

I sindaci dell’area Baianese comunicano alla cittadinanza che per la popolazione non è prevista nessuna consegna di mascherine e che eventuali notizie diffuse sulla loro distribuzione non corrispondono al vero. Le uniche mascherine previste, saranno consegnate dal 21 al 25 marzo a tutti i Comuni che finora non hanno ricevuto i dispositivi di protezione individuale DPI da destinare esclusivamente ai dipendenti dei Comuni impiegati nei servizi essenziali, la polizia municipale e la protezione civile locale.

adsense – Responsive – Post Articolo