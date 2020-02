BAIANESE. Il Pd riparte da Avella, il primo marzo pubblico dibattito

Il Pd del baianese, riunito in assemblea spontanea presso la sala consiliare di Baiano, domenica 9 febbraio 2020, alla presenza di tesserati di Baiano, Mugnano, Sirignano, Sperone ed Avella, alla presenza del sindaco di Baiano E. Montanaro e del sindaco di Sperone Marco Alaia, ha deliberato di riprendere l’attività politica sul territorio, esaurita la fase del tesseramento ed in attesa del congresso provinciale. Si è deciso di ripartire dal progetto della Fusione dei comuni del Baianese, ormai avviato nell’iter amministrativo e deliberato in ben 4 consigli comunali;con la consapevolezza che tale progetto permetterà di disegnare uno sviluppo possibile del territorio per i prossimi 20 anni ed oltre. Si comincerà con un pubblico dibattito ad Avella per domenica 1 marzo, per poi proseguire nei vari comuni. Portavoce del coordinamento (pro tempore) è stata nominata Silvana Acierno, di Baiano, che lavorerà con i tesserati per organizzare le attività del partito, cominciando da Avella.

