BAIANESE. La morte di Don Giovanni. Il ricordo di don Giuseppe Autorino e degli amici della Pro loco

Il Signore Risorto inondi di luce la anima, perché possa partecipare alla gloria celeste. La comunità interparrocchiale di Mugnano del Cardinale prega per la morte di don Giovanni Picariello, parroco emerito. Don Giuseppe Autorino

Anche la proloco ha voluto ricordare il parroco quadrellese, ecco il messaggio:

“Una tristissima notizia ha attraversato i nostri cuori, in questo giorno di inizio primavera. È venuto a mancare Don Giovanni Picariello nativo di Quadrelle, Don Giovanni era stato Parroco di Mugnano del Cardinale guidando la parrocchia dell’ Ascensione dagli inizi degli anni ’80 con capacità, generosità e grande umanità. Tantissimi i ricordi che accompagnano la figura di Don Giovanni, uno su tutti il momento in cui andammo ad invitarlo a partecipare al gruppo di lavoro per formare la nuova Pro Loco, infatti era uno tra i soci fondatori della Pro Loco, entusiasta e felicissimo come un bambino a tal punto da mettere a disposizione il suo studio come prima sede della Pro Loco. Ci stringiamo nel dolore a tutta la sua famiglia a cui vanno le nostre sentite condoglianze. Una perdita enorme per la nostra comunità. In questi giorni in cui non sarà possibile fare una visita ne porgere un ultimo saluto, facciamo una preghiera per te carissimo ed amatissimo Don Giovanni. Che la terra ti sia lieve”-.

