BAIANESE. L’invito di Chiara Cacace alla popolazione: “Chi ha avuto contatti con il dottor Sommese non vi limitate a contattare i numeri delle Autorità proposte, ma rendete noto ed avvertite le persone con cui siete entrati in contatto”

“Sicuramente il contagio del Dott. Carmine Sommese, a cui va tutta la nostra vicinanza, ha reso panico e preoccupazione nel nostro Mandamento per la frequentazione e rapporti che il dottore ha avuto. Occorre però lucidità e razionalità. Rivolgo un appello a tutte le persone del Mandamento che hanno avuto rapporti diretti o per interposta persona con il Dott. Sommese. Non Vi limitate a contattare i numeri delle Autorità proposte, ma rendete noto ed avvertite le persone con cui siete entrati in contatto”. In questo momento così delicato non possono esistere regole di privacy e di rispetto dei diritti individuali. Per uscire da questo tunnel dobbiamo mettere insieme tante piccole certezze e muoverci #distanti ma #vicini. Non si tratta di #confessare una colpa, ma di compiere gesti di responsabilità verso se stessi e verso gli altri”. Chiara Cacace

