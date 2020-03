BAIANESE. L’ordinanza di chiusura del Governo di Bar e Caffetterie avvantaggia i grossi locali e in particolare quelli ….

La chiusura dei bar, caffetterie e altro, presenti su tutto il territorio baianese da parte della decisione del Governo, se da un lato è stata fatta per evitare assembramenti e quindi costringere le persone a rimanere a casa quando più possibile e ad uscire il poco possibile, dall’altro lato sta avendo l’effetto contrario perché molti cittadini del baianese si recano in quei pochi punti vendita che sono stati ritenuti immuni da questa ordinanza di chiusura, in particolare quei bar che hanno anche la concessione per la vendita dei tabacchi e quei locali che hanno la loro attività nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo la rete stradale, autostradali e nelle stazioni ferroviarie purchè rispettino le distanze tra clienti. Sarebbe stato forse più opportuno vietare la vendita anche in questi locali di caffè e bevande servite lasciando solo la vendita per asporto e l’acquisto dei prodotti del Monopolio di Stato. Il tutto sempre per evitare rischi.

