BAIANESE. Lunedì prende il via il trasporto urbano mandamentale grazie alla ditta Autoservizi Acierno . Tutti i dettagli

Lunedì 5 ottobre prende il via la tratta Circolare Urbana Mandamentale. Il servizio sarà assicurato dalla ditta Autoservizi Acierno Stefano S.r.l. di Baiano che con i suoi mezzi attraverserà tutti i comuni del baianese, assicurando un servizio fondamentale per molti utenti che non ha la possibilità di utilizzare l’auto. Il nuovo servizio sarà in vigore fino a metà giugno garantendo la mobilità dei mandamentali da troppi anni abbandonati dai mezzi pubblici.

Ci saranno ben 10 corse, cinque corse al mattino e cinque al pomeriggio, un servizio in soccorso dei tanti studenti che devono raggiungere le loro sedi scolastiche e universitarie. E’ chiaro che all’interno dei bus sarà garantito il rispetto delle misure per la prevenzione dal contagio da Coronavirus.

Autoservizi Acierno s.r.l, da oltre 30 anni al servizio dei propri passeggeri, è vicina ai propri utenti soprattutto in questo difficile periodo di diffusione del Covid 19. Già prima di questa emergenza epidemica, i suoi autobus venivano sottoposti regolarmente e periodicamente a sanificazione con prodotti di presidio medico chirurgico, idonei ad eliminare la presenza di batteri e virus sia all’interno della vettura e delle sue superfici che all’impianto dell’aria condizionata. Oggi ancora più di prima, come previsto dalle indicazioni ministeriali, ad ogni fine servizio i suoi autobus vengono sanificati con apparecchiature e prodotti specifici altamente professionali, conformi ai parametri dei Criteri Minimi Ambienta

Ecco in allegato tutti gli orari e le varie fermate della tratta Circolare Urbana Mandamentale.

