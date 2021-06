Anche quest’anno Pasquale Muccio in qualità di presidente dell’Ass. Svegliamoci, ha chiesto ai sindaci ed al comando delle polizie municipali dei sei comuni mandamentali, maggior controllo per i roghi agricoli e per lo scarico di rifiuti, che ultimamente si verificano nella campagne e nelle aree montane del mandamento.

adsense – Responsive – Post Articolo