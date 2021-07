Arriva la parola fine sull’emergenza medici di base nel mandamento baianese con la nomina di tre nuovi medici di base che sono: il dott. Carlo Macheri per la sede di Sirignano, la dottoressa Alibrandi Sara per la sede di Mugnano del Cardinale e la dottoressa Bianco Nicolina per la sede di Sperone. A settembre dovrebbe arrivare la nomina di un quarto medico che andrà a colmare la sede di Baiano.

