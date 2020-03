Anche il Baianese ha il suo primo caso di positività al Coronavirus, si tratta di un cittadino di Mugnano del Cardinale giunto in paese da Bergamo nei giorni scorsi e ricoverato ieri al Moscati. è risultato L’uomo in quarantena dal giorno del suo arrivo in paese avrebbe rispettato la permanenza in casa fino al ricovero. L’Asl procederà comunque a ricostruire i contatti avuti dall’uomo negli ultimi giorni.

