Baianese. Ritorna l’incubo Covid 19 nel Baianese, positivo anche un residente a Teora.

Altri quattro casi di positività al coronavirus in Irpinia, tutti per aver preso parte a viaggi all’estero o in Sardegna. Nello specifico, come rende noto l’Asl di Avellino si tratta di due ventenni residenti ad Avella, rientrati dall’estero, una persona di 65 anni residente a Teora, sempre tornata da un viaggio all’estero e un quarto caso di una persona di Sperone tornata a casa dopo un soggiorno in Sardegna. Intanto il Governatore De Luca annuncia il potenziamento dei controlli a Capodichino. Il Governatore accelera sulle verifiche per chi arriva a Campania, invocando screening di massa su chi rientra dalla Sardegna e dall’estero. De Luca punta a realizzare 7mila tamponi al giorno a Capodichino. Una misura che potrebbe garantire controlli serratissimi e immediati, così da arginare il rischio contagio.

