BAIANESE. Scuole, a Quadrelle si sceglie la proroga della chiusura a Sperone si torna in classe

Dopo la chiusura delle scuole ad Avella anche il sindaco di Quadrelle Simone Rozza opta per proroga del non ritorno in classe. Infatti in mattinata sarà pubblicata la nuova ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola Primaria e l’Infanzia fino al 13 Aprile. A Sperone invece il sindaco Marco Santo Alaia opta per la riapertura così come ha deciso il primo cittadino di Baiano, Enrico Montanaro, e quindi il ritorno in classe degli alunni fino alla Prima Media.

