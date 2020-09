BAIANESE. Tornano i contagi nel baianese. A Baiano un nuovo caso positivo

Tornano a salire i casi di Covid 19 nel Baianese, questa volta a contare un nuovo positivo e Baiano ad annunciarlo il primo cittadino di Baiano Enrico Montanaro sul proprio profilo facebook: “Purtroppo abbiamo ricevuto la notizia di un nuovo positivo a Baiano. La persona contagiata a cui auguriamo pronta guarigione é asintomatica , sta bene e si trova in isolamento. L’Asl ha avviato l’indagine epidemiologica per risalire ai contatti del positivo. Alla luce di questa notizia e anche in considerazione delle nuove ordinanze regionali vi invito alla massima attenzione al distanziamento sociale e all’utilizzo delle mascherine”.

