BAIANESE. Troppa gente in giro senza giustificato motivo. La segnalazione dei lettori

In redazione ci giungono numerose segnalazioni di persone molto preoccupate che denunciano la presenza nel nostro mandamento di troppa gente e auto per le strade senza giustificato motivo o con la scusa di dover andare a fare la spesa.

La cosa è preoccupante in quanto, se è vero che la percentuale dei contagi sta diminuendo a livello nazionale, nella nostra area siamo invece in una fase di picco e non bisogna abbassare la guardia.

Bisogna rispettare le regole imposte dalla protezione civile e dal governatore De Luca. Basta un niente per creare pericolosi focolai di infezioni. Invitiamo tutti i nostri lettori a mantenere una condotta responsabile.

adsense – Responsive – Post Articolo