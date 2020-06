Il cielo si è fatto improvvisamente nero sulla bassa Irpinia tra lampi, tuoni, una violenta bomba d’acqua si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi, domenica 21 giugno 2020, creando non pochi disagi e allagamenti. Le strade si sono trasformate in pochi minuti in fiumi in piena crando disagi a molti automobilisti che sono rimasti in panne con le loro auto.

La pioggia è caduta con una violenza inaudita e in una quantità tale che la nazionale delle Puglie è diventato un fiume in piena. Ecco foto e video

