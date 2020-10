BAIANO. 8 nuovi positivi. Montanaro: “Un momento difficile per la nostra comunità”

Ecco il comunicato del sindaco Enrico Montanaro dopo gli ultimi risultati dei tamponi comunicati poco fa dall’ASL.

Oggi é stata una giornata difficile perché ci sono arrivate l’ufficialità di 8 positivi in seguito ai tanti tamponi effettuati ieri. Purtroppo registriamo, in seguito allo screening effettuato , 2 dipendenti comunali positivi e altri 6 positivi che però già erano in quarantena in quanto contatti diretti di positivi. Lunedí scuole chiuse e domani intanto effettueremo controlli su tutti i bambini delle classi in cui vi sono positivi e per questo ci tengo a ringraziare il Direttore Generale dell’Asl Avellino dott.ssa Morgante e il Capo Dipartimento del settore Prevenzione dott. Manzi per la celerità con la quale sono intervenuti. Questo é un momento difficile per la nostra comunità, ma sono certo che ne usciremo bene soprattutto se ognuno di noi farà la propria parte rispettando al meglio tutte le normative anti covid in tema di distanziamento sociale ed utilizzo delle mascherine. L’aggiornamento dei positivi é il seguente:

20 casi attualmente positivi

2 guariti

10 in isolamento

