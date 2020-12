Questa sera a Baiano sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco nei pressi di un deposito agricolo situato in aperta campagna a poca distanza dal casello autostradale. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Baiano. I Vigili del Fuoco hanno circoscritto l’incendio mettendo in sicurezza l’area. Non sono segnalati feriti, si indaga sulle cause.

