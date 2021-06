BAIANO: “Arrivederci maestre”, le classi quinte dell’I.C. Giovanni XXIII sono pronte per un nuovo inizio. Video e Foto

Questa mattina nel cortile antistante all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Baiano i bambini delle classi quinte si sono congedate salutando maestre e personale scolastico. Un tripudio di emozioni hanno caratterizzato la manifestazione. I piccoli alunni accompagnati dalle loro mamme hanno ricevuto una sorpresa bellissima dalle loro insegnati. Ormai grandi e pronti per iniziare un nuovo percorso alla scuola media hanno tutti meritato una corona d’alloro, simbolo di trionfo, sapienza e gloria. Poggiata sul loro capo dalle maestre emozionate e felici, i bambini dell’I.C. Giovanni XXIII sono pronti a vivere nuove esperienze sempre con il sorriso sulle labbra e lo zaino in spalla. Dopo la consegna delle coroncine e dei diplomi, bambini, genitori, corpo docente e personale scolastico si sono salutati sulle note dell’Inno di Mameli. I genitori di tutti i bambini delle classi V A-B-C ci tengono a ringraziare in modo particolare le maestre che in cinque anni sono state punti di riferimento per i loro figli e per aver organizzato questo felice momento.

Inoltre per sugellare questo felice momento, le mamme degli alunni della VA hanno voluto ringraziare le maestre esprimendo tutta la loro gratitudine con una sentita ed emozionante lettera.

Buona fortuna bambini e fate tesoro degli insegnamenti ricevuti in questi cinque anni.

