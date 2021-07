BAIANO. Auguri al dottor Carlo Mascheri per il nuovo incarico professionale

Tutti gli iscritti e la dirigenza del Circolo Fratelli d’Italia di Baiano, si congratulano e fanno i più sinceri Auguri al dott. Carlo Mascheri, iscritto, membro dell’esecutivo provinciale di FdI e capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale di Baiano, per la nomina definitiva quale medico di base. Va ricordato che le nomine definitive degli ultimi tre medici di base in termini di tempo fatte in questi giorni arrivano con anni di ritardo. Infatti fino a qualche mese fa molti sono stati i disagi che i cittadini hanno avuto proprio per la mancanza di medici di base. Probabilmente qualcuno aveva ben pensato di rimandare le nomine definitive e spettanti, a dopo la tornata elettorale magari illudendo più di uno con la nomina provvisoria a medico di base.

adsense – Responsive – Post Articolo