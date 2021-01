BAIANO. Azienda esclusa dalla gara d’appalto sui rifiuti ricorre al Tar

Il bando emesso dal Comune di Baiano per l’appalto del servizio rifiuti del comune finisce in tribunale. A rivolgersi alla magistratura amministrativa una delle due ditte che ha partecipato alla procedura di gara, per l’appalto da 2,5 milioni di euro. Presentato ricorso al Tar di Salerno dopo l’esclusione adoperata dalla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Partenio Vallo Lauro, l’impresa in questione ha chiesto anche l’annullamento della gara.

Saranno i giudici del Tribunale Amministrativo, chiamati a pronunciarsi sulla vicenda, ha stabilire se tutto è stato regolare.

adsense – Responsive – Post Articolo