Baiano, baby gang all’azione. Aggressione in Baiano da parte di un gruppo di minorenni.

Baby gang in azione a Baiano, il tutto nel rione conosciuto come “Vesuni”. In azione un gruppo di minorenni del posto. Dopo l’aggressione finita grazie all’intervento di passanti, la baby gang Baianese si è dispersa, quale sarà stato il motivo dell’aggressione? Probabilmente semplicemente stupidità per cattiva educazione. Qualsiasi sia stata la motivazione, resta il fatto che bisogna punire anche i minorenni quando sbagliano. Fortunatamente la persona aggredita dopo il suo trasporto è stata dimessa dall’ospedale. Il vero trauma sarà stato psicologico e morale nel subire violenza gratuita in una comunità che si presumeva civile. Sul posto sono intervenuti anche le forze dell’ordine.

