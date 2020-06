Baiano. Battenti riaperti, per il Circolo socio-culturale “L’Incontro”

Prima l’assemblea dei soci e dei loro delegati nella sala consiliare del Palazzo comunale, resa disponibile dal sindaco Enrico Montanaro, poi l’attuazione degli interventi di sanificazione e igienizzazione nei locali di via Luigi Napolitano, così come previsto dai protocolli di sicurezza sociale della Regione–Campania per la prevenzione e il contrasto al Covid–19 e alla luce della fase di superamento della chiusura imposta alle sedi di circoli e associazioni dalla specifica ordinanza regionale, riaperti battenti del Circoli socio-culturale L’Incontro.

Una riapertura attesa dopo oltre tre mesi di stop, all’insegna del pieno recupero e rilancio delle attività del sodalizio ch’erano in cantiere ed in fase avanzata, come la quarta edizione dei Mai d’Argento, nei mesi pre-Covid e che saranno riprese a cominciare da settembre – con l’integrazione e l’ampliamento di altre significative iniziative di promozione culturale e di esercizio di cittadinanza attiva per l’annualità 2020\2021, in vivo e in forma telematica. E’ un programma, che sarà reso pubblico tra qualche giorno e che sarà attuato, nel quadro delle misure e provvedimenti normativi che regolano, o regoleranno, magari in auspicabili modalità meno stringenti, il dopo-Covid. Misure che si osservano regolarmente all’interno dei locali, sia per il distanziamento sociale che per l’uso obbligatorio delle mascherine, incluso quello dei guanti per la lettura dei giornali, per il gioco delle carte e per le partite di bigliardo. Disponibile per i soci, una congrua dotazione di mascherine, guanti e la colonnina dispenser di gel igienizzante delle mani.

