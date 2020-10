BAIANO. Beatrice Colucci (Fdi): occorre salvaguardare il diritto allo studio

L’ Avv. Beatrice Colucci (Fdi) ha voluto esprimere tutto il suo disappunto sulla situazione scolastica di Baiano.

“Stamane i bambini della scuola primaria Giovanni XXIII di Baiano hanno iniziato la Dad con tutta l’intenzione di chi seppure ingenuamente con occhi smarriti crede ancora nella buona scuola… Un fallimento totale collegamenti saltati oltre a chi non è riuscito proprio ad accedervi!!!! L’apertura della scuola slitta ai primi di ottobre al fine di ospitare i suoi alunni in condizioni ottimali di qui una pubblicazione di fotografie attestanti una precisa segnaletica indicativa di distanzianento, vie di accesso e altro…. Opere murarie interne presuntivamente idonee all’accoglienza!!!!È vero siamo in pandemia eppure in molti ci chiediamo se siano state esaustive le risposte forniteci con la consegna dell’istituto scolastico e ancor di più oggi con i notevoli disagi della didattica a distanza. Alle nostre istituzioni rivolgiamo l’appello di non sacrificare ulteriormente il diritto all’istruzione dei nostri bambini unitamente alla dignità di quei genitori che per assistere i loro figli restano a casa”.

adsense – Responsive – Post Articolo