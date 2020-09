BAIANO. Beatrice Colucci (Fratelli d’Italia) fa il punto dopo il voto

Beatrice Colucci, la candidata alle ultime consultazioni Regionali di Fratelli d’Italia, a margine della conclusione degli esiti dell’elezione rilascia una nota:

“Felicissima di come si è conclusa questa ultima elezione. In una debacle, per certi versi,binaspettata abbiamo tenuto. E bene. Ho ricevuto molti consensi . Ho imparato tanto. Sono diventata più ricca. In esperienza e conoscenze. Ho girato parecchio ed ho capito molto. Ho ricevuto insegnamenti che mi formeranno ancora di più. Ho avuto la fortuna di avere accanto a me persone meravigliose. Compagni di viaggio eccezionali. Che hanno fatto il paio con la moltitudine di persone incontrate . Da tutti ho preso qualcosa. A tutti,ho dato un po’ di me. I miei ringraziamenti giungano nella maniera più perentoria ,ancora,a tutti e per tutto. Il mio percorso continuerà. L’ho promesso e lo farò. Sicuramente con la stessa intensità di questa mia prima esperienza. Ci sarò, sempre e comunque. Grazie”.

