Baiano. Bisogni sociali e familiari condivisi, per contenere l’emergenza del Covid-19. Incrementare la distribuzione dei pacchi del Banco alimentare

Si pubblicano i testi indirizzati al presidente del Consiglio comunale, Carmine Acierno,e al sindaco Enrico Montanaro dai rappresentanti consiliari di “Io ci credo” e “Baiano in cammino”, per assicurare la maggiore trasparenza possibile alla gestione delle misure di sostegno alle persone e alle famiglie in particolari difficoltà in questo periodo di sofferenza emergenziale.

I sottoscritti signori, Emanuele Litto, nato a Napoli, il 28/06/1975, Gianpaolo Petrillo, nato ad Avellino, il 02/06/1975, Stefano Lieto, nato a Baiano, il 29 aprile 1958 e CARLO MASCHERI nato a Baiano il 2 maggio 1958, nella loro qualità di consiglieri comunali di minoranza di Baiano,

Premesso che

il nostro Paese sta attraversando un difficile e tragico momento legato alla diffusione dell’epidemia denominata “Covid-19”;

occorre dare un aiuto concreto alle famiglie baianesi più bisognose, messe in gravi difficoltà in conseguenza di tale emergenza sanitaria;

per l’effetto delle inevitabili misure di contenimento del contagio, finora adottate dal Governo e dagli Enti territoriali locali (Regione e Comune), diversi cittadini baianesi sono venuti a trovarsi in condizione di temporaneo disagio socio-economico e lavorativo, tale da mettere a rischio il loro stesso sostentamento personale e familiare;

il Comune di Baiano ha già aderito, con la deliberazione della G.C. del 07/11/2017 e per la durata di tre anni, al “ progetto condividere i bisogni per condividere il senso della vita ”, attraverso il quale, unitamente al “Banco Alimentare Campania onlus” provvede alla distribuzione di n. 60 pacchi alimentari al mese, con una spesa complessiva annuale, pari a circa 3.000,00 euro;

”, attraverso il quale, unitamente al “Banco Alimentare Campania onlus” provvede alla distribuzione di n. pacchi alimentari al mese, con una spesa complessiva annuale, pari a circa 3.000,00 euro; il “Banco Alimentare Campania onlus” è membro della Rete Banco Alimentare che recupera eccedenze alimentari da molteplici donatori, riducendo lo spreco e dando nuovo valore agli alimenti ancora buoni;

all’attualità, tale nobile iniziativa, per la sopravvenuta emergenza, non è più sufficiente a soddisfare i bisogni e le necessità, non solo delle famiglie baianesi già destinatarie di tale iniziativa, ma anche di altri nuclei familiari che hanno subito un drammatico peggioramento della propria situazione economica e lavorativa;

soprattutto, in momenti così difficili le Istituzioni devono, con azioni e provvedimenti concreti, far sentire la loro vicinanza ai cittadini;

con le recenti disposizioni governative è stato previsto che i Comuni possono fare anticipazioni fino al 60% per fondi di solidarietà, con attribuzione dei fondi della protezione civile per buoni spesa immediati da erogarsi ai cittadini bisognosi.

CONSIDERATO CHE

la minoranza consiliare intende offrire, responsabilmente, la propria più ampia collaborazione, in termini di proposte e di iniziative da promuoversi per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria e in sostegno delle famiglie baianesi più bisognose, che maggiormente si trovano esposte alle ricadute economiche e di perdita occupazionale, conseguenti al diffondersi dell’epidemia e alla chiusura delle attività economiche e produttive;

in tal senso, l’opposizione consiliare ha già devoluto integralmente le proprie indennità consiliari all’ Azienda Ospedaliera “ Moscati ” di Avellino, aderendo alla gara di solidarietà e di donazioni promossa – su base nazionale, provinciale e regionale – in favore dei presidi sanitari, che rappresentano, oggi più che mai, l’ultima speranza di cura avverso il terribile male, che continua a mietere migliaia di vittime in Italia, e, in particolare modo, in Provincia di Avellino (balzata improvvisamente ai vertici della triste classifica per la letalità da coronavirus, nel Sud Italia);

“ ” di Avellino, aderendo alla gara di solidarietà e di donazioni promossa – su base nazionale, provinciale e regionale – in favore dei presidi sanitari, che rappresentano, oggi più che mai, l’ultima speranza di cura avverso il terribile male, che continua a mietere migliaia di vittime in Italia, e, in particolare modo, in Provincia di Avellino (balzata improvvisamente ai vertici della triste classifica per la letalità da coronavirus, nel Sud Italia); con il D.P.C.M. dell’1 marzo 2020 è stata disposta la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica;

conseguentemente, il Comune di Baiano ha sospeso sia il servizio di refezione scolastica, sia quello di trasporto;

il servizio di refezione aggiudicato alla “Caribù Catering s.r.l.” comporta una spesa complessiva presunta pari ad € 63.610,40 , imputata al cap. 1416 del bilancio armonizzato 2019-2021;

, imputata al cap. 1416 del bilancio armonizzato 2019-2021; il servizio di trasporto scolastico, affidato alla ditta “ACIERNO VINCENZO DI ACIERNO LUIGI ”, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, comporta una spesa mensile di € 2.216.25 oltre IVA, con relativa imputazione al capitolo di spesa corrispondente;

oltre IVA, con relativa imputazione al capitolo di spesa corrispondente; l’interruzione di tali servizi ha, pertanto, comportato per le casse comunali, un risparmio di spesa di circa 5.000,00 al mese ;

; gli scriventi consiglieri propongono di provvedere, mediante il competente Ufficio, all’erogazione di contributi economici straordinari quali i buoni spesa da assegnarsi alle famiglie, secondo i criteri di accesso ai benefici sociali cosi come individuati dalla norme di settore.

PRECISATO

che i buoni acquisto dovranno essere spesi solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, con divieto di acquisto di alcolici, superalcolici, generi alimentari per animali e tutte le tipologie di merce non alimentare;

Tanto premesso e considerato i sottoscritti Consiglieri Comunali, con la presente

Propongono di impegnare

il Sindaco e la Giunta Comunale affinché si attivino, per quanto di competenza e soprattutto, nel più breve tempo possibile, per porre in essere tutti i conseguenziali atti contabili ed amministrativi, volti a consentire la distribuzione, di almeno 100 voucher sociali (buoni spesa), dell’importo di euro 50,00 ciascuno, quale strumento di sostegno straordinario ai cittadini residenti nel territorio comunale secondo i criteri di accesso ai benefici sociali già adottati dal nostro Ente Comunale.

Ulteriormente, propongono, in ogni caso, di aumentare il numero dei pacchi alimentari da distribuirsi tramite il Banco Alimentare, in favore delle famiglie baianesi più bisognose, dal momento che gli attuali 60 pacchi risultano essere assolutamente insufficienti ad assicurare un’ampia e piena copertura, stante le sopravvenute difficoltà socio-economiche e lavorative in cui tanti concittadini baianesi si sono improvvisamente ritrovati.

Tanto, fermo, ovviamente, restando, ogni altra iniziativa o impegno di spesa che l’Amministrazione Comunale intenderà assumere per il reperimento di ulteriori fondi in sostegno delle famiglie baianesi più bisognose e che, in questa sede, formalmente si chiedono e si sollecitano, in via straordinaria ed emergenziale.

Baiano, 28 marzo 2020

I CONSIGLIERI COMUNALI

Emanuele Litto Gianpaolo Petrillo Stefano Lieto Mascheri Carlo

adsense – Responsive – Post Articolo