BAIANO. Casoria (Io Ci Credo): “Caro sindaco sulle vaccinazioni se c’è da denunciare siamo al tuo fianco”

“Caro sindaco Montanaro ci sono ancora tanti cittadini baianesi, compresi nelle fasce di età over 80, over 70 e alcuni over 90 che pur essendosi prenotati da diverso tempo non sono stati ancora vaccinati. Inoltre ci sono anche cittadini fragili prima convocati e poi rispediti al mittente. Ma questi cittadini non sono degni di essere rappresentati da te? O forse ci si muove solo se sollecitati o interessati? Caro sindaco è ora di fare chiarezza per il bene di tutti in primis per le categorie più fragili. Si eviti che perfino sulle vaccinazioni qualcuno faccia le solite clientele per solo fine elettorale. Se c’è da denunciare, con i fatti, sai benissimo che siamo al tuo fianco.

Casoria Gennaro esponente del circolo Fratelli d’ Italia di Baiano e candidato nella lista civica “IO CI CREDO”

