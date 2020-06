BAIANO. Cercatori di funghi rimangono appiedati. Ruote bucate in località Arciano. Intanto c’è chi fa il pieno di porcini. FOTO

Ancora brutte notizie per chi ha deciso di andare a cercare funghi a Baiano e in particolare alla località di Arciano. Non sono bastate le denunce alla Forestale presentate da Sindaco, come autorità del posto e quelle di diversi cercatori di funghi, che nei giorni scorsi sono rimasti appiedati per aver trovato ruote forate o squarciate, facendo la felicità dei gommisti, che anche oggi continuano a giungere segnalazioni dello stesso tipo. Sono diversi anche in questo sabato gli amanti dei porcini che hanno dovuto fare i conti con le “trappole” disseminate lungo le strade montane della zona di Arciano. E un messaggio chiaro, che suona così: qui non siete graditi, non tornate da queste parti per cercare funghi. Mentre qualcuno piange per i danni patiti c’è chi invece se la ride con ritrovamenti record, come i tanti chili di porcini trovati dall’avellano Salvatore Sorrentino “O Marzucc”, che ci ha inviato le foto a testimonianza della buona annata.