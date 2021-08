BAIANO. CONTROLLI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA: I CARABINIERI DI BAIANO DENUNCIANO UN IMPRENDITORE.

Permane vigile e costante l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, per l’accertamento di reati connessi alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica, con controlli mirati soprattutto allo smaltimento illecito di rifiuti e sostanze inquinanti.

Nell’ambito di tali attività, i Carabinieri della Stazione di Baiano hanno deferito in stato di libertà un imprenditore del Mandamento baianese.

Dall’accesso ispettivo all’azienda, eseguito unitamente ai Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino, sono emerse svariate violazioni relative alla legislazione ambientale.

A carico del titolare della società è quindi scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino, ritenuto responsabile di “Smaltimento non autorizzato di rifiuti”, “Mancanza dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera” e “Mancanza di autorizzazione allo sversamento di acque reflue industriali provenienti dal ciclo di lavorazione in pubblica fognatura”.

