BAIANO. Covid 19, l’Asl comunica altri 2 tamponi positivi oggi, ma anche una guarigione

Il sindaco di Baiano Enrico Montanaro ha comunicato alla cittadinanza, poco fa, che l’Asl di Avellino ha trasmesso i nominativi di ulteriori due positivi al tampone ma allo stesso tempo la buona notizia di una guarigione. Ecco cosa ha scritto sul proprio profilo facebook.

“Oggi fortunatamente ci sono giunte due belle notizie sia quella dell’esito negativo dei tamponi degli alunni delle nostre scuole e sia quella della guarigione di una nostra concittadina Angela Napolitano che ha avuto l’esito del secondo tampone negativo e a cui vanno le nostre felicitazioni in attesa che arrivi la stessa notizia per il resto della sua famiglia.

Nel frattempo però abbiamo avuto comunicazione dell’esito positivo di altri due tamponi di persone che erano peró già in quarantena in quanto positivi a test effettuati in laboratorio privato. La situazione attuale di Baiano é la seguente: 25 attualmente positivi; 3 guariti; 16 in isolamento.”

