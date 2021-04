BAIANO. Da lunedì tutti a scuola. L’Asl di Avellino da’ parere favorevole

Da lunedì 19 aprile le scuole di Baiano apriranno i cancelli per accogliere gli studenti di ogni ordine è grado. A dichiararlo il primo cittadino di Baiano, Enrico Montanaro, il quale aveva nei giorni scorsi chiesto il parere all’Asl di competenza, gli unici ad esso a stabilire la chiusura di una scuola dopo che il governo nazionale ha deciso in tal senso. L’Asl ha chiaramente specificato che in questo momento a Baiano non esistono focolai o un concreto rischio di diffusione del virus, ragion per cui non ravvede la necessità di ulteriori misure di prevenzione e quindi le scuole possono continuare in presenza le attività didattiche.

adsense – Responsive – Post Articolo