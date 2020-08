Baiano. De Mita e Rosato aprono nella Corte del palazzo comunale i Forum della Politica

Sarà l’on.le Ciriaco De Mita ad aprire domani- giovedì 13 alle ore 18,00– nella Corte del Palazzo comunale, il ciclo de I Forum della Politica, l’iniziativa indetta e promossa dal Circolo socio-culturale “L’Incontro”; un percorso che si coordina al valore sociale e politico della tornata per le elezioni regionali e comunali della Campania, oltre che per il voto sul referendum confermativo della riforma costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari, fissata il 20–21 settembre dell’anno in corso.

I Forum della Politica sono promossi e attuati a cadenza periodica, per stimolare ed ampliare il discorso pubblico, favorendo la conoscenza sia delle problematiche territoriali della Campania e nazionali che delle proposte di risoluzione, nel contesto del dopo Covid–19 e alla luce degli obiettivi del Recovery fund che prefigurano il futuro dell’Europa comunitaria, nel segno della Next generation Eu. Un confronto libero e aperto, che valga a focalizzare idee, impegni e credibilità, con cui si connotano non solo le compagini partitiche in competizione, ma anche e soprattutto delle visioni e del senso politico di coloro che aspirano all’elezione per i 50 seggi dell’assemblea regionale del Centro direzionale di Napoli.

L’iniziativa è ispirata dai principi della democrazia liberale e plurale, coinvolgendo tutte le rappresentanze di partiti, gruppi e movimenti politici coinvolti nell’ election day, con gli interventi di candidati e candidate alla “Regionali”, nonchè parlamentari e docenti universitari.

L’ex-presidente del Consiglio e leader della Democrazia cristiana presenterà Prospettiva popolare, il progetto politico, di cui è animatore ed ispiratore, con rilievo mirato sulla Campania del Terzo Millennio. Interverrà il medico Giuseppe Rosato, cardiologo di alta professionalità, già direttore generale dell’Azienda ospedaliera “Moscati” di Avellino e candidato al Consiglio regionale per la lista di Prospettiva popolare.

La convention si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza normativa anti Covid-19 per il distanziamento sociale e l’uso dei dispositivi individuali di protezione con mascherine e gel igienizzante.

