BAIANO. Domani scuole aperte. Gli alunni ritornano in classe

Si ritorna in classe domani, mercoledì 7 aprile 2021, nelle scuole di Baiano dopo le festività natalizie, a comunicarlo ufficialmente il sindaco Enrico Montanaro con un post su facebook.

” Vi comunico che la situazione contagi a Baiano aggiornata ad oggi é di 24 positivi attivi. Una situazione che rispetto a qualche settimana fa appare migliore, seppur sempre difficile e da non sottovalutare. Sarà necessario perciò continuare a rispettare tutte le misure anticovid e bisognerà sicuramente accelerare con i vaccini, per poter uscire finalmente da questa brutta situazione, ed è per questo che invito nuovamente tutti a dare il proprio consenso alla vaccinazione, man mano che in base all’etá se ne presenterà l’occasione. Intanto come stabilito da provvedimento del governo, da mercoledì riapriremo le scuole dalla scuola dell’infanzia fino alle classi prima della scuola secondaria, ovviamente nel pieno rispetto delle normative anti – covid”.

