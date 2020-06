BAIANO. E’ venuto a mancare il sacerdote Francesco Picciocchi

Si è spento all’età di 98 anni il sacerdote e i funerali si terranno oggi, sabato 20 giugno nel cimitero di Baiano. La concelebrazione sarà tenuta dal Vescovo di Nola Francesco Marino. Ecco il ricordo di don Angelo Schettino che ha pubblicato questa mattina sul proprio profilo Facebook. “Caro Francesco, prete di Gesù e Maria, così come amavi presentarti, grazie per tutto quello che sei stato per me, la mia famiglia e la comunità tutta di Baiano. Hai scommesso sempre sui giovani. Eri profondamente convinto, come asseriva un tuo coetaneo e grande modello di vita per te, don Lorenzo Milani, che “la Cultura fosse l’ottavo Sacramento”. Prega per noi Gesù e Maria dal Cielo, e in modo particolare per i giovani, affinchè comprendiamo sempre più che “le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo”. Ti voglio bene! Grazie!”

