Baiano. Famiglie e Istituzioni, per dire No al bullismo e al cyber bullismo. Foto

Indetto e promosso dall’Agenzia regionale della comunicazione della Campania, presieduta da Mimì De Falco in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”, diretto dal professore Vincenzo Serpico, proficuo Seminario di conversazioni con i ragazzi e le ragazze dei plessi di Scuola primaria di via Scafuri, per evidenziare le cause e gli effetti dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Un ampio giro di orizzonte, per sottolineare la pericolosità e i nocivi condizionamenti che i due insidiosi fenomeni esercitano sulla normale crescita formativa; pericolosità e condizionamenti che si prevengono e contrastano con efficacia soprattutto nell’educazione in famiglia e, più ancora, nelle sinergie tra famiglia e le Istituzioni, prima tra tutte la Scuola

Ad animare il Seminario, la presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D’Amelio, il presidente dell’Agcom-Campania, De Falco, i rappresentanti delle Fprze dell’Ordine pubblico, con gli onori di ospitalità resi dal sindaco Enrico Montanaro e dal professore Vincenzo Serpico.

