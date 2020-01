BAIANO. Filo diretto, tra Telethon e la comunità cittadina

I due appuntamenti di maggio e dicembre per la campagna di raccolta di libere e micro- donazioni ProTelethon per l’edizione 2019 si chiudono con il bilancio economico di mille cinquecento venti euro. Una risposta di proficua generosità, espresso dalla piccola comunità cittadina, a sostegno dell’impegno umanitario e di solidarietà della Fondazione Telethon, in linea con gli esiti dei bilanci 2017\2018, con la soglia toccata di oltre due mila e trecento euro. Un percorso, quello compiuto nell’anno trascorso – con la coordinazione della dott.ssa Teresa Milite, medico specialista in servizio al “Pascale” di Napoli – in cui è stato attuato il protocollo d’intesa nazionale tra Telethon e l’Azionecattolica italiana.

​La sequenza delle immagini – con i volontari dell’Azione cattolica locale, presieduta da MargheritaMasucci, tra cui Andrea Polo, Carmine Corrado, le sorelle Giulia e Rossella Candela,con la madre Concetta Castanò – è relativa a momenti della raccolta delle donazioni nella Chiesa parrocchiale di SantoStefano, con la sottoscrizione simbolica dell’assegnoPro Telethon, nei locali del Circolo socio-culturale “L’ Incontro”; assegno siglato dal dottor AgostinoAnnunziata, delegato della Fondazione per la ricerca scientifica sulle terapie per le malattie genetiche rare e di origine sconosciuta.

​ Premiata dal sorteggio per l’assegnazione del cesto composto da Cuori di cioccolato, Biscotti e gadget vari, la signora Filomena Lippiello Picciocchi.

