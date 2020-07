BAIANO. Fratelli d’Italia, gazebo in piazza per raccogliere le firme per elezioni anticipate

Domani, domenica 5 luglio, in mattinata a Baiano il circolo di Fratelli d’Italia del Baianese allestirà in piazza Francesco Napolitano ,un punto raccolta firme affinché si indicano quanto prima le elezioni politiche, in modo che gli italiani attraverso libere elezioni possano scegliere liberamente ed autonomamente da chi farsi governare. Per farsi che in Italia il governo venga scelto dal popolo e non imposto dall’alto attraverso vergognosi giochi politici di palazzo.

