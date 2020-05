BAIANO: Giovanni Perito, presidente regionale di Acli Terra Campania, ringrazia con una lettera la casa di cura “Villa Maria”.

di Alessia Conte

Finalmente a casa, così esordisce Giovanni Perito, presidente regionale di Acli Terra Campania, guarito dal Covid19, in una lettera indirizzata alla direzione e al personale sanitario della casa di cura “Villa Maria” di Baiano. Poche righe per ringraziare chi gli è stato vicino in questo difficile percorso iniziato il 23 marzo e terminato oggi. Perito ringrazia per non essere stato lasciato solo, per aver trovato comprensione e umanità in un momento della sua vita tanto triste quanto preoccupante. Alla casa di cura “Villa Maria” ha trovato un personale sanitario efficiente ed attento che ha contribuito non solo alle cure fisiche di Giovanni ma anche a quelle psicologiche, accompagnandolo, questa mattina, verso la porta che ha varcato per ritornare a casa.

Di seguito la lettera di Giovanni Perito:

