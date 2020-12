BAIANO. Il Comitato Festa Maio Santo Stefano presenta un’interessante iniziativa social

Il Maio di Santo Stefano quest’anno sarà nelle case di tutti voi baianesi! Decora l’esterno della tua casa con i colori rosso e giallo e con ciò che per te e la tua famiglia simboleggia il Maio di Santo Stefano.

Sarcinielli, cappelli, foulard, un’immagine di Santo Stefano, ciò che per te è Maio.

E’ così che in ogni angolo del nostro paese si isserà il #Maio2020.

Viviamo insieme l’emozione di quel giorno, l’emozione di essere baianesi.

Via alla creatività! Scatta una foto e postala sui social, tagga il Comitato Maio e utilizza gli hashtag:

#maioconilcuore

#maio2020

#maiosantostefano

#wearemaio

#ilovemaio

#natalebaianese

#baiano

Ogni giorno pubblicheremo le vostre foto!

Si chiede di rispettare le norme anticovid, di non formare assembramenti di persone che non siano il proprio nucleo familiare, di non occupare suolo pubblico, di allestire il tutto con le dovute protezioni per contenere il diffondersi del virus.

E’ vietato esporre carabine/pistole a salve all’esterno delle abitazioni! Siamo responsabili!

Grazie a tutti per la collaborazione.

Viva il Maio, Viva S. Stefano.

adsense – Responsive – Post Articolo