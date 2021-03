BAIANO. Il Covid miete un’altra vittima. Muore ex dipendente comunale

Il Covid miete un’altra vittima, si tratta di un ex dipendente comunale. Ad annunciarlo è il primo cittadino di Baiano Enrico Montanaro che con un post su facebook ricorda la figura di Stefano Brandolino.

Purtroppo oggi a causa di questo maledetto virus, ci ha lasciato una persona speciale che tanto ha dato alla nostra comunità. Dipendente esemplare, era il vero conoscitore della rete idrica baianese e fino a qualche mese dispensava saggi consigli su come migliorare il servizio. Il ricordo della sua gioia dopo che inaugurammo il nuovo pozzo, rimane per me uno dei ricordi più belli di questi anni da sindaco. E come non ricordare il suo impegno nel sociale ed in particolare nel centro anziani di Baiano del quale era un dei responsabili più attivi. Ciao Stefano che la terra ti sia lieve.

