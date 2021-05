BAIANO – IL GIORNALINO DI VILLA SANTO STEFANO

Gli ospiti ed operatori di Villa Santo Stefano hanno realizzato “Il giornalino di Villa Santo Stefano”.

Un progetto pensato per dar voce agli ospiti portando nel mondo un connubio perfetto tra passato e presente.

Una finestra sul mondo per riscoprire e rispolverare tradizioni e usi che è utile conservare insieme all’innovazione affinché i giovani sappiano e nulla vada dimenticato.

Vi proponiamo uno stralcio del giornalino, la storia di Antonio Cavallo, ospite di Villa Santo Stefano, che è un padre e un nonno amorevole, che ha speso tutta la sua vita a lavorare, a fare sacrifici per la sua famiglia. (L. Carullo)

